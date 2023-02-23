Willian Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Pozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willian Pozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Willian Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Pozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willian Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Pozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Pozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Pozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Pozo 27 Ağustos 1997 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Küba,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Willian Pozo-Venta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Pozo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Willian Pozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willian Pozo'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willian Pozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willian Pozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Willian Pozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Pozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Metz U17

1 Ağustos 2014 yılında Tromsö IL II

1 Ocak 2016 yılında Follo FK

23 Şubat 2018 yılında Zimbru Chisinau

15 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2019 yılında Stomil

4 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2020 yılında Strømmen IF

27 Ağustos 2021 yılında Notodden

14 Ocak 2023 yılında FC KTP

Willian Pozo kimdir

Willian Pozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Pozo şuan FC KTP takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Follo FK, Vålerenga, FC Metz, Tromsø IL

Willian Pozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Küba takımında 19 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Willian Pozo nereli

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