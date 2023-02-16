Willian Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Santos 12 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Willian Santos Magalhães şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Santos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Willian Santos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Willian Santos'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Willian Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willian Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Willian Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Santos şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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