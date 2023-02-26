Willian Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Vargas 12 Haziran 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Willian Andrés Vargas León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Vargas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Willian Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 26 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Willian Vargas'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Willian Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willian Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willian Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alfaro Moreno

1 Eylül 2016 yılında CABJ U20

1 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors II

26 Şubat 2018 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2022 yılında Independiente

31 Aralık 2022 yılında Guayaquil City

Willian Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Vargas şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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