Willie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willie 15 Mayıs 1993 tarihinde Caravelas şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Willie Hortencio Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Willie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willie'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Willie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2013 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2013 yılında EC Vitória

24 Nisan 2015 yılında América-MG

15 Temmuz 2015 yılında EC Vitória

16 Temmuz 2015 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2015 yılında EC Vitória

27 Ocak 2016 yılında Red Bull

20 Haziran 2016 yılında EC Vitória

24 Haziran 2016 yılında Bragantino

2 Ağustos 2016 yılında FC Botosani

25 Ocak 2017 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2017 yılında Servette FC

11 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

3 Mayıs 2019 yılında CRB

6 Ocak 2020 yılında The Strongest

18 Ocak 2022 yılında Kiryat Shmona

9 Mayıs 2022 yılında CRB

22 Haziran 2022 yılında Wilstermann

1 Ocak 2023 yılında UTA Arad

Willie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willie şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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