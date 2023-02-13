Williot Swedberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Williot Swedberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Williot Swedberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Williot Swedberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Williot Swedberg 1 Şubat 2004 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Williot Theo Swedberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Williot Swedberg Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Williot Swedberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Williot Swedberg'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Williot Swedberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williots/

Williot Swedberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Williot Swedberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Williot Swedberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Williot Swedberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby IF U17

8 Ocak 2021 yılında Hammarby TFF

10 Ağu 2021 yılında Hammarby IF U17

11 Ağu 2021 yılında Hammarby

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

Williot Swedberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Williot Swedberg şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Williot Swedberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hammarby IF (2011-2020)

İsveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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