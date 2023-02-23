Willis Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willis Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willis Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willis Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willis Furtado 4 Eylül 1997 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Luis Willis Alves Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willis Furtado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSOne yapmaktadır. Willis Furtado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Willis Furtado'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willis Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willis Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willis Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willis Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2016 yılında Stenhousemuir

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2017 yılında Airdrieonians

18 Ocak 2018 yılında Raith Rovers

14 Ağustos 2018 yılında FC Masr

1 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında FK Jerv

7 Şubat 2023 yılında FC KTP

Willis Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willis Furtado şuan FC KTP takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Willis Furtado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 15 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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