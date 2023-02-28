Willy Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willy Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willy Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willy Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willy Diaz 15 Mayıs 1993 tarihinde Tarapoto şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Willy Arnold Díaz Shupingahua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willy Diaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Willy Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Willy Diaz'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willy Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/willydiaz18/

http://www.facebook.com/xxwillyarnoldxx

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Willy Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willy Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Willy Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willy Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Chavelines

1 Temmuz 2018 yılında Unión Tarapoto

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

24 Eylül 2020 yılında Unión Comercio

Willy Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willy Diaz şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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