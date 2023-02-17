Willy Kumado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willy Kumado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willy Kumado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willy Kumado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willy Kumado 16 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da William Kumado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willy Kumado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH yapmaktadır. Willy Kumado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willy Kumado'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Willy Kumado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willy Kumado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willy Kumado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willy Kumado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2021 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2023 yılında Lyngby BK

Willy Kumado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willy Kumado şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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