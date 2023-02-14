Willy Vogt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willy Vogt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willy Vogt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willy Vogt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willy Vogt 1 Haziran 2002 tarihinde Guarapuava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willy Gabriel Vogt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willy Vogt Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Willy Vogt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Willy Vogt'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Willy Vogt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willy Vogt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willy Vogt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willy Vogt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U21

10 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

17 Ocak 2022 yılında Winterthur U21

14 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

Willy Vogt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willy Vogt şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Willy Vogt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U18 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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