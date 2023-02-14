Willy Vogt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willy Vogt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willy Vogt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willy Vogt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Willy Vogt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willy Vogt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Willy Vogt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willy Vogt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willy Vogt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willy Vogt 1 Haziran 2002 tarihinde Guarapuava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Willy Gabriel Vogt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willy Vogt Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Willy Vogt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Willy Vogt'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Willy Vogtboyu ve yaşı kaç

Willy Vogt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Willy Vogt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Willy Vogt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willy Vogt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U21

10 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

17 Ocak 2022 yılında Winterthur U21

14 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

Willy Vogt kimdir

Willy Vogt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willy Vogt şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Willy Vogt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U18 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Willy Vogt nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!
Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!
Benjamin Roth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Roth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Roth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Roth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theo Guivarch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Guivarch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theo Guivarch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Guivarch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Bobadilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Bobadilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Bobadilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Bobadilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?