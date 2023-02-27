Willyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willyan 17 Şubat 1994 tarihinde Belo Monte şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Willyan da Silva Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMS yapmaktadır. Willyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Willyan'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Willyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/willyan_94/

Willyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Torino U19

10 Ağustos 2013 yılında Beira-Mar

27 Ocak 2014 yılında Torino

28 Ocak 2014 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2014 yılında Nacional

1 Temmuz 2017 yılında Vitória Setúbal

1 Şubat 2018 yılında Panetolikos

18 Mart 2019 yılında Gwangju FC

24 Ocak 2021 yılında Gyeongnam FC

24 Haziran 2022 yılında Daejeon Hana C.

8 Ocak 2023 yılında FC Seoul

31 Aralık 2023 yılında Daejeon Hana C.

Willyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willyan şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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