Willyan Mimbela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willyan Mimbela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willyan Mimbela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willyan Mimbela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willyan Mimbela 15 Mayıs 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Willyan Junior Mimbela Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willyan Mimbela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL yapmaktadır. Willyan Mimbela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Willyan Mimbela'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willyan Mimbela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/willyanmimbela/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100010873176773

Willyan Mimbela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willyan Mimbela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Willyan Mimbela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willyan Mimbela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında A. Cochahuayco

1 Ocak 2011 yılında Universitario

1 Ocak 2012 yılında Inter B

1 Mart 2012 yılında Sport Huancayo

1 Temmuz 2013 yılında Sport. Cristal

11 Temmuz 2014 yılında Nacional

1 Ocak 2015 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2018 yılında Unión Comercio

16 Ağustos 2019 yılında Tractor

10 Ağustos 2020 yılında Cusco FC

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Binacional

1 Şubat 2022 yılında Unión Huaral

7 Temmuz 2022 yılında AD Tarma

Willyan Mimbela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willyan Mimbela şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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