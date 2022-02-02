Wilma Elles servis aracının içinde tacize uğradığı anları bir bir anlattı! Cinsel tacizden son anda telefon numarasını vererek kurtuldu! Ünlü oyuncu Wilma Elles, 1,5 yıl önce bir servis şoförünün tacizine maruz kaldığını itiraf etti. Servis şoförünün yardım etmek için kendisini araca aldığını ve bir mezarlığa götürerek taciz ettiğini açıklayan Elles, tacizden son anda cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu söyledi.

1 9 Elles, 1,5 yıl önce İstanbul'da yaşadığı taciz olayını katıldığı programda itiraf etti.