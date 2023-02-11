Wilson Chimeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Chimeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson Chimeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Chimeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson Chimeli 13 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wilson Chimelo Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Chimeli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilson Chimeli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilson Chimeli'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilson Chimeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilson Chimeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilson Chimeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson Chimeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Pilar FC

17 Ağu 2020 yılında CD Riestra

5 Şubat 2021 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2021 yılında CD Riestra

15 Ocak 2022 yılında APS Zakynthos

8 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Wilson Chimeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson Chimeli şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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