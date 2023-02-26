Wilson Kwabena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Kwabena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson Kwabena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Kwabena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson Kwabena 8 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Kwabena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Wilson Kwabena'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilson Kwabena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilson Kwabena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilson Kwabena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson Kwabena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson Kwabena şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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