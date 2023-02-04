Wilson Odobert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Odobert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson Odobert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilson Odobert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wilson Odobert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Odobert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wilson Odobert

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson Odobert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Odobert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson Odobert 28 Kasım 2004 tarihinde Meaux şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Odobert Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilson Odobert, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wilson Odobert'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Wilson Odobert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/wilson.odobert/

Wilson Odobertboyu ve yaşı kaç

Wilson Odobert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilson Odobert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wilson Odobert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson Odobert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19

15 Temmuz 2022 yılında Troyes

Wilson Odobert kimdir

Wilson Odobert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson Odobert şuan Troyes takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USF Trilport (2010-2017), Paris Saint-Germain (2017-2022)

Wilson Odobert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U19 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Wilson Odobert nereli

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