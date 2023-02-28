Wilson Pinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Pinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson Pinones kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilson Pinones ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wilson Pinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Pinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson Pinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Pinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson Pinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Pinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson Pinones 7 Nisan 1988 tarihinde Copiapó şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Wilson Eduardo Piñones Aguirre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Pinones Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilson Pinones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Wilson Pinones'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilson Pinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilson Pinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Wilson Pinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson Pinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında La Calera

1 Ocak 2019 yılında CD Iquique

17 Şubat 2020 yılında Copiapó

Wilson Pinones kimdir

Wilson Pinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson Pinones şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wilson Pinones nereli

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