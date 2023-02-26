Wilter Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilter Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilter Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilter Ayovi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wilter Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilter Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilter Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilter Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilter Ayovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilter Ayovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilter Ayovi 17 Nisan 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wilter Andrés Ayoví Mina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilter Ayovi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OHN CONSULTANT LTD yapmaktadır. Wilter Ayovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Wilter Ayovi'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilter Ayovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilter Ayovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Wilter Ayovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilter Ayovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Independiente B

1 Temmuz 2015 yılında Independiente

3 Nisan 2018 yılında Ali. Cotopaxi

31 Aralık 2018 yılında Independiente

1 Şubat 2019 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2019 yılında Independiente

2 Ocak 2020 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2020 yılında Independiente

6 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Wilter Ayovi kimdir

Wilter Ayovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilter Ayovi şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academica Alfaro Moreno (-10/2010), CS Norte America (10/2010-9/2011), Independiente del Valle (9/2011-12/2013)

Wilter Ayovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Wilter Ayovi nereli

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