Wim Kustermans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wim Kustermans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wim Kustermans kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wim Kustermans ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wim Kustermans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wim Kustermans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wim Kustermans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wim Kustermans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wim Kustermans 10 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wim Kustermans Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wim Kustermans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wim Kustermans'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wim Kustermansboyu ve yaşı kaç

Wim Kustermans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wim Kustermans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Wim Kustermans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wim Kustermans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Willem II U21

1 Temmuz 2010 yılında Baronie

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Sint-Lenaarts

1 Temmuz 2014 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Wim Kustermans kimdir

Wim Kustermans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wim Kustermans şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Willem II (-2009)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wim Kustermans nereli

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