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Wimbledon 2021: Novak Djokovic - Jack Draper maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Wimbledon 2021'de dünya 1 numarası Novak Djokovic, 19 yaşındaki Jack Draper ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler Wimbledon 2021: Novak Djokovic - Jack Draper maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

Wimbledon 2021: Novak Djokovic - Jack Draper maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Teniste dünyanın en prestijli turnuvalar arasında yer alan Wimbledon 2021'de heyecan başladı. Bu kapsamda dünya 1 numarası Novak Djokovic, 19 yaşındaki dünya 253'üncüsü Jack Draper ile karşı karşıya geliyor.

Saat 15.30'da TRT Spor'da  başlayan keyifli mücadelede ilk seti Drapper 6-4 kazandı.

İkinci sette ise Novak Djokovic, daha güçlü bir oyun sergiliyor ve rakibinin setini kırarak 3 kez kırarak maçta 5-1 önde bulunuyor.

WİMBLEDON 2021 : NOVAK DJKOVİC - JACK DRAPPER MAÇI CANLI İZLE

Mücadeleyi aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 

Wimbledon 2021: Novak Djokovic - Jack Draper maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Tayfun Altuntaş
Editör
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