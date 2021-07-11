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  3. Wimbledon finalinde kazanan Novak Djokovic oldu

Wimbledon finalinde kazanan Novak Djokovic oldu

Wimbledon 2021'de tek erkek finalinde Novak Djokovic ile Matteo Berrettini karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonlukla 20 grand slam zaferini elde eden Djokovic en çok grand slam kazanan tenisin efsaneleri Roger Federer ve Nadal ile aynı şampiyonluk sayısına ulaştı.

Wimbledon finalinde kazanan Novak Djokovic oldu

Tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da heyecan final müsabakası ile tamamlanacak. Bu kapsamda dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 7 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, maça alışılagelmiş servis performansından uzak başlayan Djokovic'in 4'üncü, "forehand" ritmini oyun ilerledikçe yakalayan Berrettini'nin ise 9. oyunda servis kırdığı ilk setin sonucu, "tie break"te belirlendi. Bu bölümü 7-4 kazanan Berrettini, ilk seti hanesine yazdırdı.

İkinci setin başlarında Berrettini'nin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanan Novak Djokovic, dört oyun sonunda rakibinin iki kez servisini kırarak 4-0 öne geçti. Oyunun kalan bölümünde bir kez servisini kırdırmasına rağmen skor avantajını koruyan Djokovic, seti 6-4 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Büyük turnuvalardaki 30. finalini oynayan Djokovic, etkili "backhand" vuruşlarıyla 3. oyunda rakibinin servisini kırarak üçüncü sette skor avantajını ele geçirdi. Berrettini, sert servisleriyle oyuna tutunmaya çalışmasına rağmen rakibinin servisini kıramadı ve seti 6-4 kazanan Djokovic, geriye düştüğü finalde 2-1 öne geçti.

Dengeli başlayan dördüncü sette Berrettini servisleriyle, Djokovic ise file önünde elde ettiği puanlarla oyuna ortak oldu ve setin ilk yarısı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Oyunun kalan bölümünde yorgunluk belirtileri gösteren 25 yaşındaki İtalyan tenisçi karşısında baskısını artıran Djokovic, 7. ve 9. oyunlarda rakibinin servisini kırıp, 3 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından seti 6-3, maçı ise 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

FEDERER VE NADAL'A YETİŞTİ

34 yaşındaki Djokovic, Wimbledon'da peş peşe 3'üncü, toplamda 6'ncı, kariyerinin ise 85. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Avustralya Açık ve Fransa Açık'tan sonra sezonun üçüncü büyük turnuvasını da kazanan Djokovic, kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

Djokovic böylece "En fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu, İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal ile paylaştı.

Sırp raket ayrıca 1,7 milyon sterlin (yaklaşık 20 milyon 500 bin lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Finalde kaybeden Berrettini ise 1976 Fransa Açık şampiyonu Adriano Panatta'dan bu yana grand slam turnuvası kazanan ilk İtalyan erkek tenisçi olma şansını kullanamadı.

Tarihte 10 ve üstü grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonluk

Rafael Nadal (İspanya): 20

Novak Djokovic (Sırbistan): 20

4. Pete Sampras (ABD): 14

5. Roy Emerson (Avustralya): 12

6. Rod Laver (Avustralya): 11

Björn Borg (İsveç): 118. Bill Tilden (ABD): 10

Tayfun Altuntaş
Editör
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