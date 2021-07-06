Wimbledon'da ilk yarı finalis belli oldu | Karolina Pliskova

Londra'da düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasının 8. gün maçları oynanmaya devam ediyor. Tek kadınlar çeyrek mücadelesinde oynanan karşılaşmada 8 numaralı Pliskova, Viktorija Golubic'i 6-2'lik iki setle rahat bir şekilde geçerek ilk yarı finalist olmaya hak kazandı.

Çek tenisçi kariyerinde ilk kez yarı finale kaldı. Pliskova, Aryna Sabalenka ile Ons Jabeur arasındaki karşılaşmanın kazananıyla eşleşecek.

ERTELENEN MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Wimbledon'da dün oynanan Medvedev ile Hurkacz arasındaki mücadeleşiddetli yağış nedeniyle yarıda bırakılarak bugüne ertelenmişti. Dördüncü tur mücadelesi bugün kaldığı yerden devam etti.

Turnuvanın 2 numaralı seri başı Rus Daniil Medvedev 14 numaralı seri başı Polonyalı Hubert Hurkacz karşında 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) öndeyken maç yarıda kesilmişti. Buügn devam eden maçta mücadelenin dördüncü setini 6-3 önde kapatan Hurkacz, skoru 2-2'ye getirerek karşılaşmayı final setine götürdü. Oyunun son setini de 6-3 kazanmayı başaran Hurkacz, sürprize imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazanmış oldu. Kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan 24 yaşındaki Hurkacz, turnuvanın 8 şampiyonluk ile en iyisi konumunda olan İsviçreli Roger Federer ile eşleşmiş oldu.