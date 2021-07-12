Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hareket! Marcus Aral tarafından denize atıldıktan sonra çareyi bakın neyde buldu!Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacakİstanbullular dikkat 9 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 12 Temmuz Pazartesi? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Silivri su kesintisi!2021 YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır 2021? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?Demediklerini bırakmayıp ardından barışmışlardı! İşte Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması!Dolar ve euro kuru hafta düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları2021 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta 2021? https://ais.osym.gov.tr başvuru yap!2021 YÖKDİL 2 başvuru ne zaman? YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru ekranı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!

Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler final mücadelesinde Novak Djokovic ile Matteo Berrettini karşı kaşıya geldi. Rakibini 3-1 yenen Djokovic turnuvanın şampionu oldu.

Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, son iki organizasyon dahil 5 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan İtalyan Berrettini karşılaştı.

DJOKOVİC KÖTÜ BAŞLADI

Maça alışılagelmiş servis performansından uzak başlayan Djokovic'in 4'üncü, "forehand" ritmini oyun ilerledikçe yakalayan Berrettini'nin ise 9. oyunda servis kırdığı ilk setin sonucu, "tie break"te belirlendi. Bu bölümü 7-4 kazanan Berrettini, ilk seti hanesine yazdırdı.

İkinci setin başlarında Berrettini'nin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanan Novak Djokovic, dört oyun sonunda rakibinin iki kez servisini kırarak 4-0 öne geçti. Oyunun kalan bölümünde bir kez servisini kırdırmasına rağmen skor avantajını koruyan Djokovic, seti 6-4 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!

GERİ DÖNDÜ

Büyük turnuvalardaki 30. finalini oynayan Djokovic, etkili "backhand" vuruşlarıyla 3. oyunda rakibinin servisini kırarak üçüncü sette skor avantajını ele geçirdi. Berrettini, sert servisleriyle oyuna tutunmaya çalışmasına rağmen rakibinin servisini kıramadı ve seti 6-4 kazanan Djokovic, geriye düştüğü finalde 2-1 öne geçti.

Dengeli başlayan dördüncü sette Berrettini servisleriyle, Djokovic ise file önünde elde ettiği puanlarla oyuna ortak oldu ve setin ilk yarısı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Oyunun kalan bölümünde yorgunluk belirtileri gösteren 25 yaşındaki İtalyan tenisçi karşısında baskısını artıran Djokovic, 7. ve 9. oyunlarda rakibinin servisini kırıp, 3 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından seti 6-3, maçı ise 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT