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Wimbledon'da şampiyon Simona Halep!

Wimbledon Tek Kadınlar'da Simona Halep, Serena Williams'ı setlerde 2-0 (6-2, 6-2) yenerek şampiyon oldu. İlk kez Rumen bir tenisçi Wimbledon'da zafere ulaştı.

Wimbledon'da şampiyon Simona Halep!

Wimbledon Tek Kadınlar'da Simona Halep, Serena Williams'ı setlerde 2-0 (6-2, 6-2) yenerek şampiyon oldu. İlk kez Rumen bir tenisçi Wimbledon'da zafere ulaştı.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams’ı 2-0 yenen Simona Halep şampiyon oldu.

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