Wimbledon’da şampiyon Simona Halep

2019 Wimbledon tek kadınlar kategorisinde dünya 7 numarası Simona Halep, finalde karşılaştığı Serena Williams'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluk yaşadı.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da tek kadınlar kategorisinde şampiyon belli oldu. Final maçında Rumen raket Simona Halep, dünya 11 numarası ABD'li Serena Williams'ı 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, turnuvada kupanın sahibi oldu. Wimbledon'a daha önce iki kez çeyrek final ve bir kez de yarı final turunda veda eden Simona Halep, bu yıl finalde karşı karşıya geldiği Serena Williams'ı eleyerek bu turnuvada ilk kez zirveyi temsil etmeyi başardı.

Wimbledon final heyecanı yarın tek erkekler kategorisinde oynanacak Federer - Djokovic mücadelesiyle devam edecek.

Kaynak: İHA