Microsoft'un merakla beklenen işletim sistemi Windows 11'ın çıkmasına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan fragman heyecan yaratırken videonun 11 dakika olması da dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu işletim sisteminin ne zaman çıkacağı merakla beklenirken internet arama motorlarında Windows 11 ne zaman çıkacak 2021? Windows 11 ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak ediliyor.

WİNDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK 2021? WİNDOWS 11 NE ZAMAN GELECEK?

Windows'un en yeni işletim sistemi Windows 11 24 Haziran günü tanıtılacak. Saat 18.00‘da başlayacak olan Microsoft etkinliğinde kullanıcılara merak edilen tüm detayların anlatılması bekleniyor. Kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

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