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Windows 11 ne zaman çıkacak 2021? Windows 11 ne zaman gelecek?

Bilgisayar işletim sistemi Windows'un yeni sürümü 11 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Windows 11 hakkında yeni yayımlanan tanıtım videosunun ardından Windows 11 ne zaman çıkacak 2021? Windows 11 ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Windows 11 ne zaman çıkacak 2021? Windows 11 ne zaman gelecek?

Microsoft'un merakla beklenen işletim sistemi Windows 11'ın çıkmasına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan fragman heyecan yaratırken videonun 11 dakika olması da dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu işletim sisteminin ne zaman çıkacağı merakla beklenirken internet arama motorlarında Windows 11 ne zaman çıkacak 2021? Windows 11 ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak ediliyor. 

Windows 11 ne zaman çıkacak 2021? Windows 11 ne zaman gelecek?

WİNDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK 2021? WİNDOWS 11 NE ZAMAN GELECEK?

Windows'un en yeni işletim sistemi Windows 11  24 Haziran günü tanıtılacak. Saat 18.00‘da başlayacak olan Microsoft etkinliğinde kullanıcılara merak edilen tüm detayların anlatılması bekleniyor. Kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

Windows 11 ne zaman çıkacak 2021? Windows 11 ne zaman gelecek?

WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ

MS-DOS

Windows 95

Windows 98

Windows ME

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 10

 

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