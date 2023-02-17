Winfred Amoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Winfred Amoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Winfred Amoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Winfred Amoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Winfred Amoah 18 Mayıs 2000 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avusturya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Winfred Amoah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Winfred Amoah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Winfred Amoah'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Winfred Amoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Winfred Amoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Winfred Amoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Winfred Amoah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2020 yılında Sturm Graz

14 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2021 yılında Sturm Graz

16 Ağu 2021 yılında SV Kapfenberg

Winfred Amoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Winfred Amoah şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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