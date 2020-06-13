Wisconsin eyaletinde 174 yıllık geleneği bozan Türk! ABD onu konuşuyor

ABD’nin Wisconsin eyaletinde Milwaukee’de yerel seçimlerini oyların yüzde 50'sinden daha fazla oy alarak kazanan Türk kökenli kadın siyasetçi Ayça Sawa internet üzerinden yemin ederek görevine başladı. Baş Denetçi, Baş Sayman görevine seçilen Sawa, “Milwaukee’nin 174 senelik tarihinde bu rol için ilk kadın olarak seçildim” diye belirtti.

1,6 MİLYAR DOLARDAN FAZLASINI YÖNETİYOR



Doğduğu şehrin bütçesini denetleyecek olan Ayça Sawa, röportajında “Milwaukee’nin 174 senelik tarihinde bu rol için ilk kadın olarak seçildim. Milwaukee’nin bütçesi 1,6 milyar dolar. Bunun bütün muhasebesini yapıp, her sene finansal tablosunu çıkartıyoruz.Aynı zamanda Milwaukee’nin 7 bin memuru için her 2 haftada bir maaşların ödemesini yapıyoruz ve federal hükümetten gelen paraların hepsinin muhasebesini yapıp doğru kullanılmasını denetliyoruz. Aynı zamanda Belediye Başkanı’nın yaptığı projeler için bağımsız finansal analizlerini yapıp burada Belediye Meclisi’ne götürüp onların kararına yardımcı olmasını sağlayarak tüm şehrin bonolarını satıyoruz. Bir de son olarak Belediye Başkanı’nın bütün departmanlarının programlarını biz denetliyoruz” idiye ifade etti.

YEMİN TÖRENİ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Yemin törenine dair açıklamalarda bulunan Sawa “Yemin törenim çok güzel oldu. Koronanın belki tek pozitif tarafıydı. İnternet üzerinden düzenlendi ve beni yemin ettiren hâkim, burada şehirde seçilen ilk kadın hâkimdi. Ben de ikinci seçilmiş kadın olarak bu gururu yaşadım. Aynı zamanda internet üzerinden olduğu için Türkiye’den annem ve bütün akrabalarım, Londra’dan abim, Avrupa ve Amerika’dan bütün beni destekleyen arkadaşlarım, Türkler hepsi bağlandı ve 70 kişi izledi, çok duygusal oldu” dedi.

TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYOR



ABD’ye geliş sürecinden de bahseden yeni ünvanı Belediyenin Baş Denetçisi olan Sawa, “Annem ve Babam lisansüstü ve doktora yapmak için Amerika’ya gelmişlerdi. En sonunda 80’lerde Milwaukee’ye gelmişlerdi, babam burada iş bulunca ben de Milwaukee’de doğdum. Ben çok şanslıydım çünkü büyürken annemler her sene bizi Türkiye’ye götürürdü. Babam da Profesör olduğu için bir, iki sene Türkiye’de de okudum.

Yazlarımızı da anne tarafım Egeli olduğu için en çok Çeşme’de geçirdik. Bütün kuzenlerimle birlikte plaja giderdik. Türkiye’de en çok Ege’nin güzel denizine ve plajlarına hasret kaldım. Tabii ki mükemmel yemekleri ve en önemlisi ailem. Onlarsız hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor” diyerek sözlerini noktaladı.