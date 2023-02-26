Wisdom Appasu Lawoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wisdom Appasu Lawoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wisdom Appasu Lawoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wisdom Appasu Lawoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wisdom Appasu Lawoe 6 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wisdom Appasu Lawoe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Wisdom Appasu Lawoe'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wisdom Appasu Lawoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wisdom Appasu Lawoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wisdom Appasu Lawoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wisdom Appasu Lawoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wisdom Appasu Lawoe şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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