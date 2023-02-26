Wisdom Yevu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wisdom Yevu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wisdom Yevu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wisdom Yevu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wisdom Yevu 5 Ağustos 2007 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wisdom Yevu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Wisdom Yevu'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wisdom Yevu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wisdom Yevu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wisdom Yevu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wisdom Yevu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wisdom Yevu şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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