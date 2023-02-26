Wiston Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiston Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wiston Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wiston Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wiston Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiston Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wiston Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiston Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiston Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiston Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiston Fernandez 4 Ocak 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Wiston Daniel Fernández Queirolo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiston Fernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wiston Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wiston Fernandez'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wiston Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiston Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Wiston Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiston Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Boston River

31 Aralık 2017 yılında Defensor B

1 Ocak 2018 yılında Boston River

27 Ağustos 2021 yılında Danubio FC

31 Aralık 2021 yılında Boston River

10 Ocak 2022 yılında Delfín SC

3 Ocak 2023 yılında Guayaquil City

Wiston Fernandez kimdir

Wiston Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiston Fernandez şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting

Wiston Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wiston Fernandez nereli

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