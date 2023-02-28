Wladimir Cid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wladimir Cid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wladimir Cid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wladimir Cid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Wladimir Cid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wladimir Cid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wladimir Cid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wladimir Cid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wladimir Cid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wladimir Cid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wladimir Cid 28 Mayıs 1997 tarihinde Tomé şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Wladimir Alejandro Cid Fuentes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wladimir Cid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Wladimir Cid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wladimir Cid'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wladimir Cid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wladimir Cid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Wladimir Cid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wladimir Cid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CDF Vial

31 Aralık 2018 yılında U. Concepción

1 Ocak 2019 yılında Gral Velasquez

1 Ocak 2020 yılında Limache

26 Nisan 2021 yılında Gral Velasquez

15 Ocak 2022 yılında AC Barnechea

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Wladimir Cid kimdir

Wladimir Cid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wladimir Cid şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wladimir Cid nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Avazkhon Mamatkhodzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avazkhon Mamatkhodzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Avazkhon Mamatkhodzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avazkhon Mamatkhodzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlkhomzhon Vakhobov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhomzhon Vakhobov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlkhomzhon Vakhobov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhomzhon Vakhobov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi