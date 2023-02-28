Wladimir Cid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wladimir Cid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wladimir Cid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wladimir Cid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wladimir Cid 28 Mayıs 1997 tarihinde Tomé şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Wladimir Alejandro Cid Fuentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wladimir Cid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Wladimir Cid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wladimir Cid'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wladimir Cid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wladimir Cid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wladimir Cid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wladimir Cid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CDF Vial

31 Aralık 2018 yılında U. Concepción

1 Ocak 2019 yılında Gral Velasquez

1 Ocak 2020 yılında Limache

26 Nisan 2021 yılında Gral Velasquez

15 Ocak 2022 yılında AC Barnechea

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Wladimir Cid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wladimir Cid şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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