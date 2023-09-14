(WMO), Libya sel felaketinin acı gerçeğini açıkladı! ''Erken uyarı sistemleri mevcut olmadığından tahliye yapılmadı''

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, Libya'daki sel felaketine yönelik, "Normal çalışan bir meteoroloji servisi olsaydı uyarı verebilirlerdi. Acil durum yönetimi yetkilileri insanların tahliyesini gerçekleştirebilirdi ve can kayıplarının çoğunu önleyebilirdik. Erken uyarı sistemleri mevcut olmadığından tahliye yapılmadı. Eğer tahliyeler yapılmış olsaydı can kaybı çok daha düşük olacaktı" dedi.

''ERKEN UYARI SİSTEMLERİ MEVCUT OLMADIĞINDAN TAHLİYE YAPILMADI''

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada Libya'da binlerce kişinin ölümüne yol açan sel felaketine değindi. Selin ardından karşılaşılan en büyük zorluğun, yönetimin "normal şekilde işlememesi" olduğunu vurgulayan Taalas, "Normal çalışan bir meteoroloji servisi olsaydı uyarı verebilirlerdi. Acil durum yönetimi yetkilileri insanların tahliyesini gerçekleştirebilirdi ve can kayıplarının çoğunu önleyebilirdik. Su baskını olayları yaşandı. Erken uyarı sistemleri mevcut olmadığından tahliye yapılmadı. Eğer tahliyeler yapılmış olsaydı can kaybı çok daha düşük olacaktı" ifadelerini kullandı. Taalas ayrıca, "Elbette ekonomik kayıpları tamamen önleyemeyiz, ancak uygun hizmetleri sağlayarak bu kayıpları da en aza indirebilirdik" dedi. WMO'nun daha önce ülkedeki meteoroloji sisteminde reform yapılmasına yardımcı olmak için Libyalı yetkililerle temas halinde olduğunu belirten Taalas, bu çalışmaların güvenlik tehditleri nedeniyle sekteye uğradığını aktardı. Taalas, "Ülkedeki güvenlik durumu çok kötü olduğu için oraya gidip durumu iyileştirmek zor" ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinde 6 bin kişi hayatını kaybederken, 10 bin kişi kayboldu. Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi bugün yaptığı açıklamada, can kaybının 18-20 bini bulabileceğini belirtti.

ÜLKE DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, doğal afetlere hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini zorlaştırıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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