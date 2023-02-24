Wojciech Golla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Golla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wojciech Golla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wojciech Golla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wojciech Golla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Golla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wojciech Golla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Golla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wojciech Golla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wojciech Golla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wojciech Golla 12 Ocak 1992 tarihinde Złotów şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wojciech Golla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Wojciech Golla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wojciech Golla'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wojciech Golla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wojciech Golla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wojciech Golla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wojciech Golla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2010 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2012 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2015 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2018 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2022 yılında Puskás AFC

Wojciech Golla kimdir

Wojciech Golla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wojciech Golla şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sparta Złotów, Lech Poznań

Wojciech Golla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 15 numaralı formasıyla 20 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Wojciech Golla nereli

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