Wojciech Hajda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Hajda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wojciech Hajda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wojciech Hajda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wojciech Hajda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Hajda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wojciech Hajda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Hajda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wojciech Hajda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wojciech Hajda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wojciech Hajda 23 Mayıs 2000 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wojciech Hajda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wojciech Hajda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Wojciech Hajda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wojciech Hajda'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wojciech Hajda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hajdziiik/

Wojciech Hajda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wojciech Hajda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Wojciech Hajda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wojciech Hajda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gwarek U19

26 Temmuz 2017 yılında Górnik Zabrze

23 Temmuz 2019 yılında Stomil

31 Temmuz 2020 yılında Górnik Zabrze

11 Şubat 2021 yılında Sandecja

30 Haziran 2021 yılında Górnik Zabrze

29 Temmuz 2021 yılında P. Niepolomice

30 Haziran 2022 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2022 yılında P. Niepolomice

Wojciech Hajda kimdir

Wojciech Hajda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wojciech Hajda şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruch Radzionków, Gwarek Zabrze, Górnik Zabrze

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wojciech Hajda nereli

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