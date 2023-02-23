Wojciech Kaminski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Kaminski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wojciech Kaminski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wojciech Kaminski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wojciech Kaminski 21 Ocak 2001 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wojciech Kamiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wojciech Kaminski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Wojciech Kaminski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wojciech Kaminski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wojciech Kaminski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wojciech Kaminski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wojciech Kaminski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wojciech Kaminski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Piast Gliwice II

1 Temmuz 2019 yılında Piast Gliwice

20 Temmuz 2019 yılında Termalica

30 Haziran 2020 yılında Piast Gliwice

18 Ağustos 2020 yılında Sandecja

31 Aralık 2020 yılında Piast Gliwice

2 Şubat 2021 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2021 yılında Piast Gliwice

28 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2022 yılında Piast Gliwice

23 Ocak 2023 yılında Odra Opole

Wojciech Kaminski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wojciech Kaminski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wojciech Kaminski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Piast Gliwice

Polonya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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