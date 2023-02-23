Wojciech Laski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Laski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wojciech Laski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wojciech Laski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wojciech Laski 21 Mayıs 2000 tarihinde Wodzisław Śląski şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wojciech Łaski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wojciech Laski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90.11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wojciech Laski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wojciech Laski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wojciech Laski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wojciech Laski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wojciech Laski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2018 yılında Płomień P.

30 Haziran 2019 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2019 yılında Pniowek P.S.

31 Aralık 2019 yılında GKS Jastrzebie

29 Ocak 2021 yılında Pniowek P.S.

31 Aralık 2021 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Wojciech Laski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wojciech Laski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.