Wojciech Szumilas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Szumilas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wojciech Szumilas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wojciech Szumilas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wojciech Szumilas 7 Kasım 1996 tarihinde Lędziny şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wojciech Szumilas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wojciech Szumilas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wojciech Szumilas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Wojciech Szumilas'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wojciech Szumilas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wojciech Szumilas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wojciech Szumilas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wojciech Szumilas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GKS Tychy II

1 Temmuz 2014 yılında Gornik Wesola

1 Ocak 2015 yılında GKS Tychy II

1 Ocak 2015 yılında BKS Stal Bielsko-Biala

30 Haziran 2015 yılında GKS Tychy II

11 Ağustos 2015 yılında GKS Tychy

18 Ocak 2018 yılında Legionovia

30 Haziran 2018 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2018 yılında GKS Tychy II

25 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy

1 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

Wojciech Szumilas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wojciech Szumilas şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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