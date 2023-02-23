Wojciech Zielinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wojciech Zielinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wojciech Zielinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wojciech Zielinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wojciech Zielinski 10 Eylül 2004 tarihinde Iława şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wojciech Zieliński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wojciech Zielinski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wojciech Zielinski'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wojciech Zielinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wojciech Zielinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wojciech Zielinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wojciech Zielinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

Wojciech Zielinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wojciech Zielinski şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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