İki takım Wolfsburg Hoffenheim karşı karşıya geldi. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 5. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Wolfsburg Hoffenheim maçı özet izle

Wolfsburg Hoffenheim maç özeti

BERLİN: VfL Wolfsburg, Bundesliga'da sekizinci sıraya düşmek üzere Pazartesi günü ziyaretçiler Hoffenheim ile 1-1 çizerek en üst noktalarda kalma şansını kaçırdı.

Admir Mehmedi'nin dar bir açıyla yaptığı vuruşta kaleci 36. dakikada Oliver Baumann ile yaptığı vuruşta, Sebastian Rudy'nin Hoffenheim adına 6. dakikasını geride bıraktı.

Ancak aradan sonra, son üç lig maçlarını yapan Kurtlar'dan çok az güç geldi ve Hoffenheim neredeyse durma zamanında çabucak ara verdi.

Yenilmemiş Wolfsburg şimdi sekizinci sırada. RB Leipzig 13'te birinci oldu. Şampiyonlar Bayern Münih 11'de ikinci, Borussia Dortmund ise üçüncü sırada.