Sevilla, Wolverhampton'a karşı tek golle güldü: 0-1
Avrupa'nın en büyük ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. Yarı final eşleşmelerinin belli olduğu turnuvada, son olarak Sevilla, Wolverhampton'ı 1-0 geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyacanı corona virüsü salgını sebebiyle Almanya'da tek maç üzerinden oynanmaya devam ediyor. Wolverhampton'ın Sevilla ile karşı karşıya geldiği mücadelede İspanyollar rakibini 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan İngilizler 13. dakikada Raul Jimenez'in ayağından bir penaltıdan yararlanamadı. İkinci yarı oldukça etkili futbol oynamaya başlayan Sevilla rakibini adeta kalesine hapsetti. İspanyollar bu oyunun karşılığını ise 89. dakikada Lucas Ocampos'un attığı gol ile aldı ve mücadele 1-0 Sevilla'nın üstünlüğü sona erdi.
Sevilla yarı finalde Kopenhag'ı eleyen Manchester United ile eşleşti.
Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.
İLK 11'LER
Wolverhampton : Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez
Sevilla : Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri
KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Wolverhampton ile Sevilla, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Wolves, bu sezon Avrupa Ligi son 32 turunda bir başka İspanyol ekibi Espanyol'u elemeyi başarmıştı.
- Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına rakip olduğu sekiz eleme turu maçının sadece birini kaybeden Sevilla (5G 2B), tek mağlubiyetini 2016/17 sezonunda Leicester'dan almıştı (Şampiyonlar Ligi son 16'da 0-2).
- Wolves, finale yükseldği 1971/72 UEFA Kupası'ndan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek final mücadelesi verecek.
- Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nda altıncı kez çeyrek finale yükselen Sevilla, daha önceki beş sezonda da turnuvayı kazanmıştı.
- Şubat ayından bu yana oynadığı 18 resmi maçı kaybetmeyen Sevilla (9G 9B), en üst ligde yer aldığı dönemler arasındaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.