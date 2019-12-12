Wolverhampton - Beşiktaş maçının ilk 11'leri beli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir

Wolverhampton'ın ilk 11'i: Ruddy; Coady, Bennett, Kilman; Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Cutrone, Pedro Neto.

WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayacak ve Molineix Ground'da oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. 4. hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.