Wolverhampton - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Avrupa futbolunun ikinci en büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Salı günü oynanacak iki karşılaşmadan birisi Wolverhampton ile Sevilla arasında oynanacak. Peki Wolverhampton-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen ve uzun bir süre oynanmayan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu, geçtiğimiz hafta son 16 turu mücadeleleri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Salı günü oynanacak iki karşılaşmadan birisi olan Wolverhampton-Sevilla maçı hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Wolverhampton-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
WOLVERHAMPTON-SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Schauinsland-Reisen-Arena oynanacak olan karşılaşma 11 Ağustos Salı TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi İtalyan, Daniele Orsato olacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
11 Ağustos Salı günü 22.00'da başlayacak Wolverhampton-Sevilla maçını beIN SPORTS kanalından naklen izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Rui Patrício, W. Boly, C. Coady, R. Saïss, M. Doherty, Rúben Neves, Jonny Castro, João Moutinho, R. Jiménez, Daniel Podence, Adama Traoré
Bayer Leverkusen: Y. Bounou, J. Koundé, Navas, Diego Carlos, Reguilón, É. Banega, Joan Jordán, Fernando, L. Ocampos, Suso, Y. En-Nesyri
KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Wolverhampton ile Sevilla, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Wolves, bu sezon Avrupa Ligi son 32 turunda bir başka İspanyol ekibi Espanyol'u elemeyi başarmıştı.
- Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına rakip olduğu sekiz eleme turu maçının sadece birini kaybeden Sevilla (5G 2B), tek mağlubiyetini 2016/17 sezonunda Leicester'dan almıştı (Şampiyonlar Ligi son 16'da 0-2).
- Wolves, finale yükseldği 1971/72 UEFA Kupası'ndan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek final mücadelesi verecek.
- Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nda altıncı kez çeyrek finale yükselen Sevilla, daha önceki beş sezonda da turnuvayı kazanmıştı.
- Şubat ayından bu yana oynadığı 18 resmi maçı kaybetmeyen Sevilla (9G 9B), en üst ligde yer aldığı dönemler arasındaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.