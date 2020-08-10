UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen ve uzun bir süre oynanmayan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu, geçtiğimiz hafta son 16 turu mücadeleleri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Salı günü oynanacak iki karşılaşmadan birisi olan Wolverhampton-Sevilla maçı hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Wolverhampton-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

WOLVERHAMPTON-SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Schauinsland-Reisen-Arena oynanacak olan karşılaşma 11 Ağustos Salı TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi İtalyan, Daniele Orsato olacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

11 Ağustos Salı günü 22.00'da başlayacak Wolverhampton-Sevilla maçını beIN SPORTS kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Rui Patrício, W. Boly, C. Coady, R. Saïss, M. Doherty, Rúben Neves, Jonny Castro, João Moutinho, R. Jiménez, Daniel Podence, Adama Traoré

Bayer Leverkusen: Y. Bounou, J. Koundé, Navas, Diego Carlos, Reguilón, É. Banega, Joan Jordán, Fernando, L. Ocampos, Suso, Y. En-Nesyri

KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ