Won Chul Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Won Chul Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Won Chul Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Won Chul Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Won Chul Shin 2 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신원철 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Won Chul Shin Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Won Chul Shin'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Won Chul Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Won Chul Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Uiduk Univ.
1 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers
Won Chul Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Won Chul Shin şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Jungnang FC U15 Youth Club (중랑FC U15 유소년클럽, 2014),
Yangseo FC U15 (양서FC U15, 2015),
Hoengseong U18 FC / Bucheon Lee Ki-Keun FC U18 (횡성U18 FC, 2016-2017 / 부천이기근FC U18, 2018),
Uiduk University (위덕대학교, 2019-2022)
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