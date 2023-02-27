Won Sang Um kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Won Sang Um Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Won Sang Um adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Won Sang Um Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Won Sang Um 6 Ocak 1999 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 엄원상 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Won Sang Um Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Won Sang Um, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Won Sang Um'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Won Sang Um Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/won_sang_17/

Won Sang Um Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Won Sang Um isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Won Sang Um Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Won Sang Um futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Gwangju FC U18

1 Ocak 2017 yılında Ajou University

4 Ocak 2019 yılında Gwangju FC

18 Şubat 2022 yılında Ulsan Hyundai

Won Sang Um Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Won Sang Um şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Won Sang Um Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeongok Elementary School (경기연곡초, 2008-2009),Kyungyang Elementary School (광주경양초, 2010),Gwangju FC U15 (광주광덕중, 2011-2013),Gwangju FC U18 (광주금호고, 2014-2016),Ajou University (아주대, 2017-2018)

Güney Kore takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 9 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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