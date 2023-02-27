Won Sik Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Won Sik Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Won Sik Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Won Sik Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Won Sik Jeong {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. {uyrugu} uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Won Sik Jeong {oyuncu-mevki} mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına {takıma-katılma-tarihi} tarihinde katılmıştır. Won Sik Jeong'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi {sozlesme-bitis-tarihi} tarihinde bitmektedir.
Won Sik Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Won Sik Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Won Sik Jeong şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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