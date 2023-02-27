Won Sik Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Won Sik Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Won Sik Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Won Sik Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Won Sik Jung 9 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정원식 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Won Sik Jung Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Won Sik Jung'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Won Sik Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Won Sik Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Mullae MS
1 Ocak 2018 yılında Gwangju FC U18
1 Ocak 2019 yılında C. Daesung HS
1 Ocak 2021 yılında Gimcheon Univ.
10 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.
Won Sik Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Won Sik Jung şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Gaewon Middle School (개원중학교, 2015-2016),
Mullae Middle School (문래중학교, 2017),
Gwangju FC U18 (금호고등학교, 2018),
Cheongju Daesung High School (청주대성고등학교, 2019-2020),
Gimcheon University (김천대학교, 2021-2022)
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