Won Woo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Won Woo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Won Woo Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Won Woo Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Won Woo Lee 16 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이원우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Won Woo Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Won Woo Lee'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Won Woo Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Won Woo Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Won Woo Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Won Woo Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Janghoon HS

5 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Won Woo Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Won Woo Lee şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.