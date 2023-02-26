Wonderboy Makhubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wonderboy Makhubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wonderboy Makhubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wonderboy Makhubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wonderboy Makhubu 13 Ocak 1997 tarihinde Vosloorus, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wonderboy Makhubu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wonderboy Makhubu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wonderboy Makhubu'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wonderboy Makhubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wonderboy Makhubu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wonderboy Makhubu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wonderboy Makhubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Magesi FC

7 Ağustos 2018 yılında Tshakhuma

23 Eylül 2020 yılında Baroka FC

30 Kasım 2020 yılında U. Pretoria

30 Haziran 2021 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2021 yılında U. Pretoria

30 Haziran 2022 yılında Baroka FC

5 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Wonderboy Makhubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wonderboy Makhubu şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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