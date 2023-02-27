Woo Jae Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woo Jae Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woo Jae Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Woo Jae Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Woo Jae Jeong 28 Haziran 1992 tarihinde Ansan, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정우재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Woo Jae Jeong Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jin Sports yapmaktadır. Woo Jae Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Woo Jae Jeong'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Woo Jae Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/woojae_628/

Woo Jae Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Woo Jae Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Woo Jae Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Woo Jae Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Taesung HS

1 Ocak 2011 yılında Zweig. Kanazawa

1 Ocak 2013 yılında Yewon Arts Univ

1 Ocak 2014 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2015 yılında Chungju H.

1 Ocak 2016 yılında Daegu FC

16 Ocak 2019 yılında Jeju United

22 Şubat 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Woo Jae Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Woo Jae Jeong şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ansan Hwarang Elementary School (안산화랑초등학교, 2004),Ansan Boogok Middle School (안산부곡중학교, 2005-2007),Taesung High School (태성고등학교, 2008-2010),Yewon Arts University (예원예술대학교, 2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.