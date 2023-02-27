Woo Jin Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Woo Jin Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Woo Jin Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Woo Jin Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Woo Jin Choi 18 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최우진 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Woo Jin Choi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Woo Jin Choi'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Woo Jin Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Woo Jin Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Cheonan Jeil HS
1 Ocak 2021 yılında Jinwee U18
1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.
Woo Jin Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Woo Jin Choi şuan Incheon United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cheonan FMC FC U15 (천안FMC FC U15, 2018-2019),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2020),
Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2021-2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.